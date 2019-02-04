Son Dakika Haberleri: Gülle: "İhracatımız Önümüzdeki Dönemde Güçlü Bir Şekilde Her Alanda Artmaya Devam Edecektir"

Gülle: "İhracatımız Önümüzdeki Dönemde Güçlü Bir Şekilde Her Alanda Artmaya Devam Edecektir"

1 saat önce

- TİM Başkanı İsmail Gülle'nin açıklaması ANKARA - TİM Başkanı İsmail Gülle, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

- TİM Başkanı İsmail Gülle'nin açıklaması ANKARA - TİM Başkanı İsmail Gülle, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 02:00 Kaynak: AA

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