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Gülle: "Ocak ayında ihracatımız yüzde 6,1 artış ile 14 milyar 765 milyon dolar oldu.
6 saat önce
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle'nin konuşması HATAY - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Türkiye ihracatçılar Meclisi Ocak ayı ihracat rakamlarını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 11:08 Kaynak: AA
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle'nin konuşması HATAY - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Türkiye ihracatçılar Meclisi Ocak ayı ihracat rakamlarını açıkladı. (2)
TİM Başkanı Gülle: "Ocak ayında ihracatımız yüzde 6,1 artış ile 14 milyar 765 milyon dolar oldu. 12 aylık ihracatta ise 181,6 milyar dolara ulaştık."
TİM Başkanı Gülle: "İhracatın ithalatı karşılama oranı ocak ayında, yüksek bir oran olarak, yüzde 76,8 olarak gerçekleşti."
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