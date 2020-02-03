Gülle: "Ocak ayında ihracatımız yüzde 6,1 artış ile 14 milyar 765 milyon dolar oldu. - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gülle: 'Ocak ayında ihracatımız yüzde 6,1 artış ile 14 milyar 765 milyon dolar oldu. - Son Dakika

Gülle: "Ocak ayında ihracatımız yüzde 6,1 artış ile 14 milyar 765 milyon dolar oldu.

6 saat önce

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle'nin konuşması HATAY - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Türkiye ihracatçılar Meclisi Ocak ayı ihracat rakamlarını açıkladı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle'nin konuşması HATAY - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Türkiye ihracatçılar Meclisi Ocak ayı ihracat rakamlarını açıkladı. (2)

TİM Başkanı Gülle: "Ocak ayında ihracatımız yüzde 6,1 artış ile 14 milyar 765 milyon dolar oldu. 12 aylık ihracatta ise 181,6 milyar dolara ulaştık."

TİM Başkanı Gülle: "İhracatın ithalatı karşılama oranı ocak ayında, yüksek bir oran olarak, yüzde 76,8 olarak gerçekleşti."

Gülle: Ocak ayında ihracatımız yüzde 6,1 artış ile 14 milyar 765 milyon dolar oldu.

Türkiye, İhracat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 11:08 Kaynak: AA
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