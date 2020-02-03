Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle'nin konuşması HATAY - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Türkiye ihracatçılar Meclisi Ocak ayı ihracat rakamlarını açıkladı. (2)

TİM Başkanı Gülle: "Ocak ayında ihracatımız yüzde 6,1 artış ile 14 milyar 765 milyon dolar oldu. 12 aylık ihracatta ise 181,6 milyar dolara ulaştık."

TİM Başkanı Gülle: "İhracatın ithalatı karşılama oranı ocak ayında, yüksek bir oran olarak, yüzde 76,8 olarak gerçekleşti."