Son Dakika Haberleri: Gülle: Sürdürülebilir ihracat ve yeniliklerle 2019’a da damga vuracağız

Gülle: Sürdürülebilir ihracat ve yeniliklerle 2019’a da damga vuracağız

59 dakika önce

2018 yılı ihracat rakamlarını değerlendiren ve 2019 yılı hedefleri hakkında bilgi veren TİM Başkanı Gülle "2019 hedefi olan 182 milyar dolarlık ihracat rakamını yakalayacağız ve hatta aşacağız. 2019 yılı hedefimizi 'İhracatta Sürdürülebilirlik ve Yenilik Yılı' olarak belirledik" dedi.

Gülle: Sürdürülebilir ihracat ve yeniliklerle 2019’a da damga vuracağız, System.String[]
2018 yılı ihracat rakamlarını değerlendiren ve 2019 yılı hedefleri hakkında bilgi veren TİM Başkanı Gülle "2019 hedefi olan 182 milyar dolarlık ihracat rakamını yakalayacağız ve hatta aşacağız. 2019 yılı hedefimizi 'İhracatta Sürdürülebilirlik ve Yenilik Yılı' olarak belirledik" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 01:05 

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bir Pazarcı, 10 Poşet Getirene 1 Kilo Portakal Bedava Veriyor Katıldığı Projeyle Hayatı Değişti! Üniversite Mezunu Genç, 300 Koyuna Çobanlık Yapıyor

11 Yıllık İşini Bırakan Adanalı Girişimci, Ürettiği Tatlıyla Paraya Para Demiyor Teslim Olan PKK'lı Kadın Teröristten İtiraf: Sözde Yönetici, Yaralı Kadın Teröriste Mağarada Tecavüz Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2019 14:04:24. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gülle: Sürdürülebilir ihracat ve yeniliklerle 2019’a da damga vuracağız
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]