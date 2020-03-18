Gülle: "Tedbir paketinde yer alan hususlar Türk ekonomisine önemli katkı sağlayacaktır" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Gülle: 'Tedbir paketinde yer alan hususlar Türk ekonomisine önemli katkı sağlayacaktır' - Son Dakika Ekonomi

Gülle: "Tedbir paketinde yer alan hususlar Türk ekonomisine önemli katkı sağlayacaktır"

37 dakika önce

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "Tedbir paketinde yer alan hususlar Türk ekonomisine önemli katkı sağlayacaktır.

Gülle:

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "Tedbir paketinde yer alan hususlar Türk ekonomisine önemli katkı sağlayacaktır. Bu bağlamda Cumhurbaşkanımızın açıkladığı önlemler paketini, Türk ihracatçısını önümüzdeki dönemde rahatlatacak önemli bir hamle olarak görmekteyiz." dedi.


Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi ile ilgili yazılı bir değerlendirme yaptı. "Cumhurbaşkanımız başkanlığında bugün Çankaya'da gerçekleştirilen koronavirüs toplantısında Türkiye ve ihracat adına çok kritik kararlar alındığını belirten Gülle, "TİM ve ihracatçılar birliklerimizin katılımı ile hazırlanan önlemler teklifinin Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Heyeti tarafından açıklanan tedbirler paketinde yer alması ihracatçılarımızı memnun etmiştir. SGK primlerinin nisan, mayıs ve haziran ödemelerini 6'şar ay ertelenmesi, firmaların bankalara olan kredi anapara ve faiz ödemelerini asgari 3 ay öteleyecek ve gerektiğinde bunlara ilave finansman desteği sağlanması, ihracattaki geçici yavaşlama sürecinde kapasite kullanım oranlarının korunması amacıyla ihracatçıya stok finansmanı desteği, Kredi Garanti Fonu limitini 25 milyar liradan 50 milyar liraya çıkarılması, asgari ücret desteği gibi tedbir paketinde yer alan hususlar Türk ekonomisine önemli katkı sağlayacaktır. Bu bağlamda Cumhurbaşkanımızın açıkladığı önlemler paketini, Türk ihracatçısını önümüzdeki dönemde rahatlatacak önemli bir hamle olarak görmekteyiz.


"Paketin ekonomik büyüklüğü çarpan etkisi ile artacak diye düşünüyorum"


Şu an yaşanan ekonomik gelişmeler ne zorluklar karşısında devletin bir destek paketi açıklaması fevkalade önemli olduğunun altını çizen Gülle, "Paketin ekonomik büyüklüğü çarpan etkisi ile artacak diye düşünüyorum. Dolayısıyla 100 milyar TL civarındaki bu destek paketinin ekonomik etkisinin 300 ila 350 milyar TL civarında etkisi olacağını düşünüyorum. Her destek paketinin bir çarpan etkisi olur, dolayısıyla 1'e 3 ya da 4 etkisi olacaktır. Yeter ki bankalar ve finans kurumları likidite konusunda hassas davransınlar." ifadelerini kullandı.


Bu paket; dünyanın bu krizden çıkma sürecine gireceği dönemlerde oluşacak yeni şartlara karşı da Türkiye'nin daha diri ve ayakta hazır olmasını sağlayacağını kaydeden TİM Başkanı, "Bilindiği gibi ülkemiz, ilk andan itibaren 'küresel salgın' sıfatını kazanmış olan koronavirüs tehdidini ciddiyetle ele alarak, gerekli tüm tedbirleri almış ülkeler arasında önceliklidir. Bu bağlamda, yürütülen 'şeffaf' ve 'akılcı' politikalar dolayısıyla başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bakanlıklarımıza, Bilim Kurulumuza ve ilgili kurumlarımıza gösterdikleri yoğun gayretleri için teşekkür ediyoruz." dedi.


TİM Başkanı Gülle, sözlerini şöyle tamamladı: "Uluslararası piyasalarda virüsün ciddi yayılım gösterdiği ülkelerden kaynaklı arz problemlerine Türkiye olarak 'güvenilir liman tedarikçi' konumumuzla, bölgesel ve küresel ölçekte bir tedarikçi rolü üstlenebileceğimizi her fırsatta ifade ediyoruz. Önümüzdeki süreçte ihracatımızın dünyadaki bu olumsuz tablodan etkilenmemesi adına ihracatçılarımızın talepleri doğrultusunda konuyla ilgili yoğun çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. İhracatın saha neferleri olarak, bu süreçte üstümüze düşen, devletimizin bizden beklediği ne varsa yerine getirmeye hazırız." - İSTANBUL

Cumhurbaşkanı, Çankaya, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 09:05 Kaynak: İHA

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