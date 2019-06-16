Son Dakika Haberleri: Gülle: Vergi müjdesi ihracatçı ailesini çok mutlu etti
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Gülle: Vergi müjdesi ihracatçı ailesini çok mutlu etti

1 saat önce

TİM İsmail Gülle, "Sayın Cumhurbaşkanımızın, 85 bin ihracatçımızın beklediği, bankaların döviz satımlarında kambiyo vergisinden muafiyet talebimizi tensip buyurarak verdikleri müjde, tüm ihracatçı ailesini, bizleri çok mutlu etmiştir.

Gülle: Vergi müjdesi ihracatçı ailesini çok mutlu etti, System.String[]
TİM İsmail Gülle, "Sayın Cumhurbaşkanımızın, 85 bin ihracatçımızın beklediği, bankaların döviz satımlarında kambiyo vergisinden muafiyet talebimizi tensip buyurarak verdikleri müjde, tüm ihracatçı ailesini, bizleri çok mutlu etmiştir." dedi
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 08:43 
Ekonomi
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