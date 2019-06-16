Gülle: Vergi müjdesi ihracatçı ailesini çok mutlu etti
1 saat önce
TİM İsmail Gülle, "Sayın Cumhurbaşkanımızın, 85 bin ihracatçımızın beklediği, bankaların döviz satımlarında kambiyo vergisinden muafiyet talebimizi tensip buyurarak verdikleri müjde, tüm ihracatçı ailesini, bizleri çok mutlu etmiştir.
TİM İsmail Gülle, "Sayın Cumhurbaşkanımızın, 85 bin ihracatçımızın beklediği, bankaların döviz satımlarında kambiyo vergisinden muafiyet talebimizi tensip buyurarak verdikleri müjde, tüm ihracatçı ailesini, bizleri çok mutlu etmiştir." dedi
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 08:43
MHP Lideri Bahçeli, Moody's'in Türkiye kararının siyasi olduğunu söyledi
Trump'tan 2020 seçimi için dikkat çeken çıkış: Ekonomide görülmemiş bir çöküş yaşanır
AK Parti'den Moody's'in Türkiye kararına sert yanıt: Sivrisinek vızıltısından ibaret
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'dan küstah Türkiye çıkışı