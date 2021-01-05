- "Güllece bulamacı" çiftçilerin kurtarıcısı oldu

Çukurovalı çiftçiler, kükürt ve kireçten elde ettikleri bulamaç ile 8 kimyasal tarım ilacı yerine tek bir ilaçlama ile narenciye ve zeytin ağaçlarını korumaya alıyor

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde çiftçiler kuraklıkla birlikte artan hastalıklara ve böceklere karşı maliyeti düşük ama etkisi yüksek olan Güllece bulamacı ile ağaçları ilaçlıyor. Çiftçiler kükürt ve kireçten elde ettikleri bulamaç ile 8 kimyasal tarım ilacı yerine tek bir ilaçlama ile narenciye ve zeytin ağaçlarını korumaya alıyor.

Karacaören Mahallesinde atan maliyetleri düşürmeye çalışan çiftçiler, kireç ve kükürt karışımından elde ettikleri kimyasal ile ağaçlarını Akdeniz sineği, pas hastalığı, kırmızı örümcek, gibi bir çok hastalığa karşı koruyor. Çiftçiler ilaçlama maliyetinin bu karışım ile büyük oranda düşerek 8 kimyasal tarım ilacı yerine tek bir ilaçla ağaçlarını bir çok hastalığa karşı koruduklarını söyledi.

Çiftçinin kurtarıcısı olan Güllece bulamacı hakkında bilgi veren üretici Fatih Yalçın, "Sönmemiş kireç ile kükürttü kaynatıyoruz. Zirai ilaçlar yerine bununla hastalıklara çözüm bulduk" dedi.

Çiftçilerden Yakup Eroğlu çok kurak bir sezon geçirdiklerini belirterek, "Güllece bulamacı yapıyoruz. Kaynatıp soğuttuktan sonra narenciye bahçesinde kullanıyoruz. Tarım ilacının maliyetleri yüksek, mühendis arkadaşlarımız ile konuştuk. Kıyaslama yaptık. 5-6 tarım ilacı kullanarak yaptığımız sorunu bununla çözdük. Kuraklık konusunda büyük sıkıntı var. Pas, kırmızı örümcek, Akdeniz sineği, mantar hastalıklarına çok iyi geliyor" diye konuştu.