"Güller diyarı" Isparta'dan Çadlılara su kuyusu desteği - Son Dakika

Isparta'da adliye çalışanlarınca düzenlenen kampanyada toplanan parayla Orta Afrika ülkesi Çad'ın Baguirmi kentine bağlı Umm Kadmoul köyünde su kuyusu açıldı.

Başkent Encemine'ye 76 kilometre uzaklıktaki köyde açılan su kuyusuyla çok sayıda kişi temiz suya kavuştu. Çok sayıda kişinin temiz su tüketiminden mahrum olduğu ülkede inşa edilen çeşmenin, 14 tonluk su tankı ve 6 musluğu ile küçük ve büyük hayvanlar için yalağı bulunuyor.

Isparta Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, adliyede görevli hakimler, savcılar ve diğer çalışanların desteğiyle Isparta Adliyesi Temiz Su Kuyusu Projesi'ni hayata geçirdiklerini söyledi.

Projenin maliyetinin 120 bin lira olduğunu aktaran Akbulut, "Su kuyusu açma projesinde Türk Kızılayın da destekleri oldu. Aramızda topladığımız yardımlarla personelimiz, Çad'a giderek çeşmenin açılışını gerçekleştirdi." dedi.

İnşa edilen çeşme sayesinde günlük 5 bin kişinin temiz su ihtiyacının karışılanacağını belirten Akbulut, projeye destek veren herkese teşekkür etti.

Çocuklar da sevindirildi

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle açılışı ertelemek zorunda kaldıklarını anlatan Akbulut, şöyle devam etti:

"Su kuyusu iki hafta önce faaliyete geçti. Arkadaşlarımız bölgeye giderken yardımsever vatandaşlarımızdan da para topladı. Afrikalı çocuklarımıza hediyeler, kıyafetler, oyuncaklar götürdüler, kurban kestiler. Çad'daki insanlara yalnız olmadıklarını gösterdik. Arkadaşlarımız 'insanlık erdemine bir katkımız olsun' diye orada bulunduklarını anlattılar."

Projeden çok mutlu olduklarını dile getiren Akbulut, başka yardım projelerini de hayata geçirmeyi planladıklarını kaydetti.

Bu arada açılışta, Isparta'dan Çad'a giden heyet tarafından Başsavcı Mustafa Akbulut'un kaleme aldığı "Afrikalı çocuk" isimli şiirin de okunduğu öğrenildi.