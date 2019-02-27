Son Dakika Haberleri: Güller Diyarı Isparta'ya 5 Milyon Gül Dikimi Hedefi

Güller Diyarı Isparta'ya 5 Milyon Gül Dikimi Hedefi

1 saat önce

Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, şehirde bir milyon güle ulaşıldığını, bunun 5 milyon adede çıkarılacağını kaydederek, "Bu rakama ulaştığımızda Isparta gül bahçesi olacak.

Güller Diyarı Isparta'ya 5 Milyon Gül Dikimi Hedefi, System.String[]
Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, şehirde bir milyon güle ulaşıldığını, bunun 5 milyon adede çıkarılacağını kaydederek, "Bu rakama ulaştığımızda Isparta gül bahçesi olacak. Şehrimiz özel markasına, kimliğine kavuşacak, bunu çok istiyoruz" dedi.

Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, şehirde gerçekleştirilen gül dikim, bakım ve budama çalışmalarını inceledi. Isparta'nın tamamını bir gül tarlası haline getirmek istediklerini belirten Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, "Şehrimizde bir yandan süratle gül dikimi diğer taraftan da budama ve bakım çalışmaları yapılıyor. Isparta'mızda şu anda bir milyon güle yaklaştık. Şehrimiz özel markasına, kimliğine kavuşacak bunu çok istiyoruz" dedi.

Dere Mahallesi'nden, Davraz Mahallesine şehri bir bütün olarak gördüklerini dile getiren Günaydın, "Zaman içerisinde şehrimizi 5 milyon güle kavuşturmayı hedefliyoruz. Buna ulaştığımızda tüm şehrimiz gül bahçesi olacak. Isparta'yı tek bir park olarak kabul ediyoruz. Büyük bir çaba içerisindeyiz. Bu çalışmaları bayanlarımız sürdürüyor. Bayanlarımıza teşekkür ediyorum. Bayanlarımızın şehrimizi turizm kentine ulaştırmada payları olacak" ifadesinde bulundu.

Yine müzeler, Yenişehirler ile kentin farklı boyutlara ulaşacağını aktaran Günaydın, "Isparta Türklük aleminin başkenti olacak. Turizm aleminin de önemli bir nüvesi olacak. Önümüzdeki yıllarda bunlar görülecek. Bunlar 5 yılda tamamen ortaya çıkacak. Bu çalışmalar devam edecek. Çalışmalarımız şehrimize güzellikler getirsin, hayırlı olsun temennisinde bulunuyorum" şeklinde konuştu. - ISPARTA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 04:34 Kaynak: İHA

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