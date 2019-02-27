Son Dakika Haberleri: Güller Diyarında Hedef 5 Milyon Dikim

Güller Diyarında Hedef 5 Milyon Dikim

1 saat önce

Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, kentte gül dikiminin 5 milyon adede çıkacağını bildirdi.

Güller Diyarında Hedef 5 Milyon Dikim, System.String[]
Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, kentte gül dikiminin 5 milyon adede çıkacağını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Günaydın, kentte gerçekleştirilen gül dikim, bakım ve budama çalışmalarını inceleyerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Günaydın, Isparta'yı gül bahçesi haline getirmek istediklerini belirtti.

Şu anda Isparta'da bir yandan gül dikimi, diğer taraftan da budama ve bakım çalışmalarının yapıldığını ifade eden Günaydın, şunları kaydetti:

"Isparta'mızda şu anda 1 milyon güle yaklaştık. Şehrimiz özel markasına, kimliğine kavuşacak, bunu çok istiyoruz. Zaman içerisinde şehrimizi 5 milyon güle kavuşturmayı hedefliyoruz. Buna ulaştığımızda tüm şehrimiz gül bahçesi olacak. Isparta'yı tek bir park olarak kabul ediyoruz. Büyük bir çaba içerisindeyiz. Bu çalışmaları bayanlarımız sürdürüyor. Hepsine teşekkür ediyorum. Bayanlarımızın şehrimizi turizm kentine ulaştırmada payları olacak."

Yusuf Ziya Günaydın, yaptıkları tüm çalışmaların Isparta'ya güzellik getireceğini de vurguladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 09:15 Kaynak: AA

Yusuf Ziya Günaydın, Isparta, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Akşener'in Mersin Çözümü Belli Oldu: Kocamaz'ın İş Adamı Olan Oğlu Aday Gösterilecek HDP'nin Seçim Programı Netleşti! Buldan ve Temelli'nin Miting Yapacağı İlk Kentler Belli Oldu

Üniversitenin Kapısındaki Sembol, Sivas'ı Karıştırdı CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, EYT'liler İçin Hazırladığı Aile Sigortası Projesini Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.2.2019 22:17:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Güller Diyarında Hedef 5 Milyon Dikim
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]