Güller Ülkesi: Damascena - Son Dakika

Güller Ülkesi: Damascena
6 saat önce
Filmin fragmanı "Güller Ülkesi: Damascena" İSTANBUL - Todor Anastasov ve Alexander Smolyanov'un yönettiği Güller Ülkesi: Damascena, Güller Vadisi'nde büyüyen genç bir adamın hikayesini anlatıyor.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 09:35 Kaynak: AA
Filmin fragmanı "Güller Ülkesi: Damascena"
İSTANBUL - Todor Anastasov ve Alexander Smolyanov'un yönettiği Güller Ülkesi: Damascena, Güller Vadisi'nde büyüyen genç bir adamın hikayesini anlatıyor.
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