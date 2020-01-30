Güller Ülkesi: Damascena - Son Dakika

İSTANBUL - Todor Anastasov ve Alexander Smolyanov'un yönettiği Güller Ülkesi: Damascena, Güller Vadisi'nde büyüyen genç bir adamın hikayesini anlatıyor.

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