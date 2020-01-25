"Güller Ülkesi: Damascena" filminin Türkiye galası yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Güller Ülkesi: Damascena' filminin Türkiye galası yapıldı - Son Dakika

"Güller Ülkesi: Damascena" filminin Türkiye galası yapıldı

7 saat önce

Bulgaristan'da yaşanan bir hikayeyi anlatan "Güller Ülkesi: Damascena" filminin Türkiye galası yapıldı.

Bulgaristan'da yaşanan bir hikayeyi anlatan "Güller Ülkesi: Damascena" filminin Türkiye galası yapıldı.

Kanyon AVM'de yapılan gösterime, eski başbakanlardan Mesut Yılmaz ve eşi Berna Yılmaz ile kültür sanat camiasından isimler katıldı.

Bir başarı öyküsünün kahramanı olan gül yağı üreticisi Teco'nun hayatına odaklanan film, mübadele döneminde Türklere yapılan zulmü de Bulgarların gözünden beyaz perdeye taşıyor.

Stoyan Stoyanov'un yapımcılığında çekilen "Güller Ülkesi: Damascena", hikayeyi Bulgar devletinin son 40 yılı ve siyasi gelişmeler paralelinde ele alıyor.

Filmin başrollerini Veselin Plachkov, Dimitar Banenkin ve Neda Spasova paylaşırken, yönetmenliğini ise Todor Anastasov ve Alexander Smolyanov üstleniyor.

Senaryosunda Stoyan Stoyanov, Maria Laleva, Alexandar Smolyanov ve Hristian Nochev imzası bulunan film, gül üretiminin 400 yıllık geçmişini de gözler önüne seriyor.

Türkiye'ye Federal Film Akademi tarafından getirilen film, 31 Ocak'ta gösterime girecek.

Bulgaristan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 11:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Barcelona'nın resmi hesabından Elazığ paylaşımı: Geçmiş olsun
Ertem Şener, deprem bölgesine gidecek öğrencilerin yol parasını karşılayacak Buse Varol, ülkenin Elazığ için ağladığı günde kendi fotoğrafını paylaşınca tepki çekti Sosyal medya kullanıcıları, Acun Ilıcalı'ya "Yardım kampanyası başlat" çağrısında bulundu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2020 18:57:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: "Güller Ülkesi: Damascena" filminin Türkiye galası yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]