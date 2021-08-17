Güllü'den savcılığa suç duyurusu! Kavganın nedeni kendisine ve kızına yapılan tacizmiş - Son Dakika

Şarkıcı Güllü'nün Muğla Fethiye'de işlettiği kampta, 47 bin TL'lik borcu nedeniyle mal sahibi ile kavga ettiği iddia edilmişti. Günlerce magazin basınından inmeyen kavgada Güllü ve yanındakilerle, bir erkek arasında itişme olduğu görülmüştü. Güllü, bugün savcılığa giderek kavga ettiği kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu. Çıkışta da açıklamalarda bulunan şarkıcı, kavganın sebebinin iddia edilen gibi borç nedeniyle olmadığını, kendisine ve kızına taciz durumu olduğunu dile getirdi. Güllü, "Kira ile veya mal sahibi ile alakalı hiçbir şey yok sadece bunu belirtmek istiyorum. Olay sadece şahsıma ve kızıma yapılan bir hareket. Kısacası taciz diyeyim, sizler anlayın" dedi.

CEZALANDIRILMALARINI TALEP ETTİ

Şarkıcı Güllü'nün geçtiğimiz hafta, Fethiye'nin Çalış semtinde işlettiği kamp alanında kira bedelini ödemediği gerekçesiyle mal sahibi ile kavga ettiği iddia edilmişti. Cep telefonu kamerası tarafından kaydedilen görüntülerin ardından kavgada yer alan şahıslar Güllü ile beraberindekilerden şikayetçi olmuştu. Şarkıcı Güllü, Fethiye'de işletmeciliğini yaptığı mekanda kavga ettiği şahıslara ilişkin Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek suç duyurusunda bulundu. Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmek üzere savcılığa sunulan dilekçede, şüphelilerin cezalandırılması talep edildi.

"KISACASI TACİZ DİYEYİM"

Suç duyurusunun ardından açıklama yapan şarkıcı Güllü, "Mal sahibimle asla alakası yoktur. Bu Alper denen şahıs tamamıyla bir kadının ayakları üzerinde durmasını çekemeyen bir beyefendi. Tamamıyla kendi reklamını yapmaya çalışan biri. Kaldı ki altını çize çize söylüyorum, mal sahibimle hiçbir şekilde alacak verecek tarzı şeyimiz yoktur, konuşamıyorum o kadar gerginim ki. Herhangi bir husumetimiz yoktur. Kira ile veya mal sahibi ile alakalı hiçbir şey yok sadece bunu belirtmek istiyorum. Olay sadece şahsıma ve kızıma yapılan bir hareket, öyle söyleyeyim. Kısacası taciz diyeyim, sizler anlayın. Konu tamamıyla tacizle alakalıdır" şeklinde konuştu.

"BİR KADININ TEK BAŞINA AYAKLARI ÜSTÜNDE DURMASINI İSTEMİYOR"

Sözlerinin devamında şarkıcı Güllü, "Alper denen şahıstan, sevgilisi Begüm'den, Cihan diye bir beyefendi var ondan, bu 3 şahıstan şikayetçi oldum. Mal sahibim ile hiçbir husumetim yoktur. Bu kişiler aslında, bunları da söylemek istemiyorum, bunları da yine dava aşamasında göreceksiniz. Bu kişilerin de mal sahibi ile hiç uzaktan yakından alakası yok. Aslına bakarsanız mal sahibim de bu kişiler tarafından sanırım mağdur. Sadece Alper denen şahısın, tek başına bir kadının ayakları üzerinde durmasını yedirememesidir. Daha fazla da açıklama yapmak istemiyorum gerçekten çok gerginim" diye belirtti.

"DELİLLENDİRDİĞİMİZ ŞEYLER VAR"

Olaya ilişkin konuşan avukat Mert Erdoğan ise, "Bizler somut delillerimizi savcılık makamına sunduk. Soyut, genel geçer ifadeler değil, bunlar delillendirebildiğimiz hususlar. Bu şekilde, yargılamayı mahkeme yapacaktır. Olay gecesi zaten kameralara yansıyan darp, tehdit, hakaret. Bunlar bilinen şeyler. Kadına karşı bir suç işlendiği için koruma talebimiz var. Bu gibi suçlardan dolayı biz suç duyurusunda bulunduk, delillerimizi de savcılık makamına sunduk. Bir anne olarak, bir kadın olarak ayakları üzerinde durmaya çalışan, ekmeğini kazanmaya çalışan bir kadının hukuk mücadelesinden başka da bir şey değil" ifadelerini kullandı.