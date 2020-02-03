Güllük Caddesi asfaltında ikinci etap da tamamlandı - Son Dakika
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Güllük Caddesi asfaltında ikinci etap da tamamlandı

6 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Güllük Caddesi asfalt yenileme çalışmalarının ikinci etabında Sokullu Caddesi ile Tonguç Caddesi arasındaki kısım sıcak asfaltla kapladı.

Güllük Caddesi asfaltında ikinci etap da tamamlandı, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Güllük Caddesi asfalt yenileme çalışmalarının ikinci etabında Sokullu Caddesi ile Tonguç Caddesi arasındaki kısım sıcak asfaltla kapladı.


Antalya Büyükşehir Belediyesi, kent merkezindeki deforme olmuş caddelerde yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerinin Güllük Caddesi'nde etap etap sürdürdü çalışmalar kapsamında ilk olarak 100. Yıl Bulvarı ile Tonguç Caddesi arasında kalan kısmı asfaltlanmıştı. İkinci etapta da Anafartalar (Güllük) Caddesi'nin Sokullu Caddesi ile Tonguç Caddesi arasındaki bölümde asfalt yenileme çalışması gerçekleştirildi. Antalyalıların mağdur olmaması gece trafiğe kapatılan yol geceli gündüzlü yürütülen hummalı bir çalışma ile bir günde trafiğe açıldı. Deforme olan asfalt yenilenirken, orta refüj de kaldırıldı. Çalışmada 800 ton asfalt, 250 ton plentmiks kullanıldı. Üçüncü Etap'ta Güllük Caddesi'nin Sokullu Caddesi ile Vatan Bulvarı kavşağı arasındaki kısmının asfaltı yenilenecek. - ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 02:43 Kaynak: İHA
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