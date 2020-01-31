Güllük Caddesi'nde ikinci etap asfalt çalışmaları başlıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Güllük Caddesi'nde ikinci etap asfalt çalışmaları başlıyor - Son Dakika

Güllük Caddesi'nde ikinci etap asfalt çalışmaları başlıyor

6 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ikinci etap asfaltlama çalışmaları kapsamında Güllük Caddesi'nin Sokullu Caddesi ile Tonguç Caddesi arasında kalan kısmı 1 Şubat Cumartesi akşamı saat 22.00'den itibaren bir gün süre ile araç trafiğine kapatılacak.

Güllük Caddesi'nde ikinci etap asfalt çalışmaları başlıyor, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ikinci etap asfaltlama çalışmaları kapsamında Güllük Caddesi'nin Sokullu Caddesi ile Tonguç Caddesi arasında kalan kısmı 1 Şubat Cumartesi akşamı saat 22.00'den itibaren bir gün süre ile araç trafiğine kapatılacak.


Antalya Büyükşehir Belediyesi Muratpaşa İlçesi Anafartalar (Güllük) Caddesi'nde asfalt yenileme çalışmalarını etap etap sürdürüyor. İlk etapta geçtiğimiz Cumartesi gecesi caddenin 100. Yıl Bulvarı ile Tonguç Caddesi arasında kalan kısmı asfaltlanmıştı. İkinci etap çalışmalar kapsamında Anafartalar (Güllük) Caddesi'nin Sokullu Caddesi ile Tonguç Caddesi arasında kalan kısmı 1 Şubat Cumartesi akşamı saat 22.00'den itibaren trafiğe kapatılacak. Bir gün sürmesi planlanan çalışma süresince cadde çift taraflı trafiğe kapalı olacak. - ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Muratpaşa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 02:16 Kaynak: İHA
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