Güllük Caddesi'nin asfaltı yenilendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Güllük Caddesi'nin asfaltı yenilendi - Son Dakika

Güllük Caddesi'nin asfaltı yenilendi

6 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi Muratpaşa İlçesi'ndeki Anafartalar (Güllük) Caddesi'nin, 100. Yıl Bulvarı ile Tonguç Caddesi arasında kalan kısmının asfaltını yeniledi.

Güllük Caddesi'nin asfaltı yenilendi, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediyesi Muratpaşa İlçesi'ndeki Anafartalar (Güllük) Caddesi'nin, 100. Yıl Bulvarı ile Tonguç Caddesi arasında kalan kısmının asfaltını yeniledi.


Antalya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yapım İşleri Şube Müdürlüğü, kent merkezindeki deforme olmuş caddelerde yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri ekipleri, bu kapsamda Anafartalar (Güllük) Caddesi'nin, 100. Yıl Bulvarı ile Tonguç Caddesi arasında kalan kısmında asfalt yenileme ve geometrik düzenleme çalışması gerçekleştirdi. Vatandaşların mağdur olmaması bir gün süreli trafiğe kapanan yolda geceli gündüzlü çalışma yürüten Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, asfalt çalışmasını kısa sürede tamamlayarak, yolu trafiğe açtı. Ekipler caddede yol çizgileri boyama ve yenileme çalışması da yaptı. - ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Muratpaşa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 12:36 Kaynak: İHA
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