Güllük Caddesinde üçüncü etap başlıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Güllük Caddesinde üçüncü etap başlıyor - Son Dakika

Güllük Caddesinde üçüncü etap başlıyor

6 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediyesinin üçüncü etap asfaltlama çalışmaları kapsamında Güllük caddesinin Sokullu caddesi ile Vatan Bulvarı arasında kalan kısmı 15 Şubat Cumartesi akşamı 22.00'dan itibaren bir gün süre ile araç trafiğine kapatılacak.

Güllük Caddesinde üçüncü etap başlıyor, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediyesinin üçüncü etap asfaltlama çalışmaları kapsamında Güllük caddesinin Sokullu caddesi ile Vatan Bulvarı arasında kalan kısmı 15 Şubat Cumartesi akşamı 22.00'dan itibaren bir gün süre ile araç trafiğine kapatılacak.


Antalya Büyükşehir Belediyesi Muratpaşa İlçesi Anafartalar (Güllük) caddeside asfalt yenileme çalışmalarını etap etap sürdürüyor. İlk iki etapta caddenin 100. Yıl Bulvarı ile Sokullu caddesi arasında kalan kısmı asfaltla kaplanmıştı. Üçüncü ve son etapta Güllük caddesinin, Sokullu caddesi ile Vatan Bulvarı arasında kalan kısmı asfaltlanacak


Asfalt yenileme ve geometrik düzenleme çalışmaları nedeniyle bu kısım 15 Şubat Cumartesi günü 22.00'de çift şeritli olarak araç trafiğine kapatılacak. Bir gün sürmesi


planlanan çalışma süresince Atatürk Devlet Hastanesi'ne ambulans giriş-çıkışları kontrollü olarak sağlanacak. - ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 12:44 Kaynak: İHA
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