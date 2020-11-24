"Güllük Liman Sahası"na en yüksek teklifi ICC Grup verdi - Son Dakika

"Güllük Liman Sahası"na en yüksek teklifi ICC Grup verdi

24.11.2020 14:47

Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ'ye ait, Muğla'daki "Güllük Liman Sahası"nın özelleştirilmesi ihalesinde, en yüksek teklifi 35 milyon 250 bin lirayla ICC Grup İnşaat Ticaret Limited Şirketi verdi.

Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ'ye ait, Muğla'daki "Güllük Liman Sahası"nın özelleştirilmesi ihalesinde, en yüksek teklifi 35 milyon 250 bin lirayla ICC Grup İnşaat Ticaret Limited Şirketi verdi.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığında (ÖİB), kurumun Başkan Yardımcısı Mustafa Yılmazer başkanlığında söz konusu sahanın 45 yıl süreyle "işletme hakkının verilmesi" yöntemiyle özelleştirilmesi ihalesi pazarlık usulüyle gerçekleştirildi. İhaleye, Erk İnşaat Taahhüt Hazır Beton Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ, ICC Grup İnşaat Ticaret Ltd. Şti, Ahlatcı Otomotiv İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ, Eti Girişim Yatırım AŞ katıldı.

İhalede ilk olarak kapalı zarflarda elemesiz teklifler alındı. Bir elemeli tur sonrasında gerçekleştirilen açık artırmada başlangıç tutarı 25 milyon 500 bin lira, artırım aralığı da 100 bin lira olarak belirlendi.

Açık artırma sonunda en yüksek teklifi 35 milyon 250 bin lirayla ICC Grup İnşaat Ticaret Ltd. Şti verdi.

Ticaret, İnşaat, Muğla, Liman, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Güllük Liman Sahası'na en yüksek teklifi ICC Grup verdi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bilim Kurulu Üyesi Özlü Türkiye'de denenen Çin aşısıyla ilgili konuştu: Herhangi bir yan etki görülmedi Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun'dan akılalmaz sözler: Kudurun Eşi teknik direktörü eleştirdi, yıldız futbolcu kadro dışı bırakıldı Asfalt patladı içine kamyonet düştü; araçtaki işçiler boğulmaktan son anda kurtuldu Daireleri gezme bahanesiyle inşaata giren kadın, intihara kalkıştı İncirlik'te görevli uzman çavuş evinde ölü bulundu AK Parti kongresinde yumruklu kavga! Polis ekipleri iki grubu zor ayırdı Koronadan hayatını kaybedenlerin defnedildiği Ortaköy Mezarlığı'nda yeni mezarlar açılıyor
Azerbaycan şehidinin kabrinde Galatasaray bayrağı dalgalanıyor Azerbaycan şehidinin kabrinde Galatasaray bayrağı dalgalanıyor         
14:36
''Ereksiyon olamadığım için dalga geçti diye öldürdüm'' demişti! Üniversiteli Raşit'in katiline müebbet verildi ''Ereksiyon olamadığım için dalga geçti diye öldürdüm'' demişti! Üniversiteli Raşit'in katiline müebbet verildi         
14:12
Kurtlar Vadisi'nin Orhan'ı Devrim Parscan hayatını kaybetti Kurtlar Vadisi'nin Orhan'ı Devrim Parscan hayatını kaybetti         
13:49
Muğdat Çelik'in gördüğü kırmızı kart, İngiliz basınında haber oldu Muğdat Çelik'in gördüğü kırmızı kart, İngiliz basınında haber oldu         
13:37
Gaziantepli genç, hatalı basım 50 lirayı 50 bin liradan satışa çıkardı Gaziantepli genç, hatalı basım 50 lirayı 50 bin liradan satışa çıkardı         
13:21
Faizin etkisi kısa sürdü! Dolar yeniden 8 liranın üstünü gördü Faizin etkisi kısa sürdü! Dolar yeniden 8 liranın üstünü gördü         
12:56
Ünlü oyuncu Ceyda Ateş karnı burnunda pozuyla güzel haberi verdi: Yarın doğum var Ünlü oyuncu Ceyda Ateş karnı burnunda pozuyla güzel haberi verdi: Yarın doğum var         
12:46
Vicdansız kadın, yenidoğan bebeğini dondurucu soğukta ölüme terk etmeye işte böyle gitmiş Vicdansız kadın, yenidoğan bebeğini dondurucu soğukta ölüme terk etmeye işte böyle gitmiş         
12:27
Berdan Mardini, çocuklarıyla verdiği poza gelen yorumlara kızdı: Bırakın bu yobazlıkları Berdan Mardini, çocuklarıyla verdiği poza gelen yorumlara kızdı: Bırakın bu yobazlıkları         
12:11
Özge Ulusoy, verdiği pozla Victoria Beckham'a meydan okudu: İşine bak kardeşim Özge Ulusoy, verdiği pozla Victoria Beckham'a meydan okudu: İşine bak kardeşim         
11:47
Uludağ'ın Robinson Crusoe'u koronavirüs salgınını aylar sonra dağcıdan öğrenmiş Uludağ'ın Robinson Crusoe'u koronavirüs salgınını aylar sonra dağcıdan öğrenmiş         
11:18
Son Dakika! MHP lideri Bahçeli'den Alaattin Çakıcı açıklaması: Benim dava arkadaşımdır; ülkücüden mafya, mafyadan da ülkücü olmaz Son Dakika! MHP lideri Bahçeli'den Alaattin Çakıcı açıklaması: Benim dava arkadaşımdır; ülkücüden mafya, mafyadan da ülkücü olmaz         
11:07
Ünlü iş adamı şirketi için kiraladığı villayı soydu! Kapı tokmağını bile götürmüş Ünlü iş adamı şirketi için kiraladığı villayı soydu! Kapı tokmağını bile götürmüş         
11:04
Numarasını alana kadar yolcu kadını taciz eden minibüs şoförü, Numarasını alana kadar yolcu kadını taciz eden minibüs şoförü, "Sana ev açarım" vaadinde bulunmuş         
09:51
13 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden sapıklar, ceza alacaklarını öğrenince firar etti 13 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden sapıklar, ceza alacaklarını öğrenince firar etti         
09:44
Evlilik yıl dönümü hediyesi 'Hacı Murat'a 200 bin lira teklif ettiler, düşünmeden reddetti Evlilik yıl dönümü hediyesi 'Hacı Murat'a 200 bin lira teklif ettiler, düşünmeden reddetti         
09:12
Snapchat, en çok izlenen içerikleri üreten kullanıcılara günlük 1 milyon dolar dağıtacak Snapchat, en çok izlenen içerikleri üreten kullanıcılara günlük 1 milyon dolar dağıtacak         
05:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2020 14:51:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: "Güllük Liman Sahası"na en yüksek teklifi ICC Grup verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei