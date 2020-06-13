Güllük, yaz sezonuna hazır - Son Dakika

1 Haziran'da başlayan normalleşme süreciyle turizm bölgelerinde hareketlilik başladı. Milas Belediyesi ekipleri de Ören, Güllük, Boğaziçi, Kıyıkışlacık ve Kazıklı gibi sahil mahallelerinde yürüttüğü çalışmalarına hız verdi.



Belediye Başkanı Muhammet Tokat da hem bu çalışmaları denetlemek, hem de eksikleri tespit etmek için mahalleleri ziyaret etmeye başladı. İlk olarak hazırlanan plajları inceleyen Başkan Tokat daha sonra Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Manastır Caddesi üzerinde yapılan yeni park alanındaki çalışmalar hakkında bilgi aldı.



Semt pazarını da gezerek pazarcı esnafı ve vatandaşlar sohbet eden Başkan Tokat daha sonra Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Liman Başkanlığını ziyaret etti.



Mevcut plajların tümünün sezona hazırlandığını, yeni plajların da çok yakında vatandaşların hizmetine sunulacağını belirten Başkan Tokat ; "Milas Belediyesi olarak yaz sezonunda misafirlerimizi ağırlamaya hazırız. Misafirlerimizin açıklanan pandemi kurallarına uyarak tatillerini geçirmelerini, maske kullanımına dikkat etmelerini, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uymalarını önemle rica ediyoruz" dedi. - MUĞLA