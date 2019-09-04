Son Dakika Haberleri: Gülme Felsefesine Marmaris'te büyük ilgi
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Gülme Felsefesine Marmaris'te büyük ilgi

3 saat önce

Kadıköy Belediyesi Gönüllü Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Nesibe Müsevitoğlu'nun sunumunu yaptığı Gülme Felsefesi adlı konferans, Marmaris'te her kesimden katılımcının ilgi odağı oldu.

Gülme Felsefesine Marmaris'te büyük ilgi, System.String[]

Berlin'de yaşayan Ünlü Felsefe Doktoru Terapist Ufuk Yaltıraklı, Türkiye içinde4 yıl önce ilk kez İstanbul'a kurduğu Felsefe Köprüsünü; Bodrum toplantıları sonrası,bu kez Marmaris'e uzattı. Türkiye'de ilk kez Kadıköy Belediyesi Gönüllü Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Nesibe Müsevitoğlu'nun öncülüğünde ve sunumuyla, 4 yıl önce İstanbul'da başlayan ve büyük ilgi gören felsefe toplantıları, son 3 yıldır da Bodrum'da gerçekleştiriliyordu. Marmaris Filarmoni Derneği desteğiyle, bu yıl Marmaris'te ilk kez gerçekleştirilen"Gülme Felsefesi" konulu konferans, İçmeler Beldesi Mahallesinde Hotel AQUA'daaklaşık 100 kişilik salonu tamamen doldurdu.

Konuşmacı Felsefe akşamları ile ünlü Felsefe Doktoru ve Terapist Dr. Ufuk Yaltıraklı; özellikle mitolojik zamanlardan örnekler vererek, Gülmenin aslında Toplumsal bir Tedavi Yöntemi olduğuna ve yönetimsel olarak ta çok çeşitliliğin önünü açtığına dikkat çekti.

Kadıköy Belediyesi, Marmaris, Berlin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 03:58 Kaynak: Bültenler
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