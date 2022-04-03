Gülme krizine sokan skeç için Bakan Fahrettin Koca'dan teşekkür mesajı geldi - Son Dakika
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Gülme krizine sokan skeç için Bakan Fahrettin Koca'dan teşekkür mesajı geldi

03.04.2022 21:56

Güldür Güldür'ün son bölümünde Sağlık Bakanı Koca tiplemesine yer verildi. Bölüme damga vuran bu skeç sonrası kendine has üslubuyla paylaşım yapan Bakan Koca, "Kabuğumuza çekildiğimiz günlerden güldür güldür akan günlere! Güldür Güldür Show ekibine teşekkürler." sözlerine yer verdi.

Show TV ekranlarında yayınlanan Güldür Güldür programının dün akşamki 300'üncü bölümüne Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın canlandırıldığı skeç damga vurdu.

BAKAN KOCA'NIN TAKLİDİ DİKKAT ÇEKTİ

Koronavirüs için alınan tedbirlere kurgusal bir zombi salgınıyla gönderme yapılan skeçte, Bakan Koca'nın taklit edilmesi seyircilerin en çok güldüğü anlardan biri oldu. Pandeminin ilk günlerinde Bakan Koca'nın kulağına Sağlık Bakanlığı'ndan birisinin eğilerek bir şey söylemesi de göndermeler arasında yer aldı.

SALGINA VURGU YAPTI

Bu skecin sosyal medyada gündem olmasından kısa süre sonra paylaşım yapan Bakan Koca, "Kabuğumuza çekildiğimiz günlerden güldür güldür akan günlere! Güldür Güldür Show ekibine teşekkürler." diyerek salgının bitişine vurgu yaptı.

Güldür Güldür'de skeci yapılan Bakan Koca, kendine has üslubuyla teşekkür etti
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Son Dakika Güncel Gülme krizine sokan skeç için Bakan Fahrettin Koca'dan teşekkür mesajı geldi - Son Dakika


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