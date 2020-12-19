Gülmeden duramıyor, herkes gülmek için yanına geliyor - Son Dakika

Gülmeden duramıyor, herkes gülmek için yanına geliyor

19.12.2020 11:34

Gülmeden duramıyor, herkes gülmek için yanına geliyor Günde ortalama 5-6 saat gülen oto lastikçi Ali Tutar, bu yüzden akşamları çenesinin ağrıdığını dile getirdi Gülen esnaf Ali Tutar;

Gülmeden duramıyor, herkes gülmek için yanına geliyor

Günde ortalama 5-6 saat gülen oto lastikçi Ali Tutar, bu yüzden akşamları çenesinin ağrıdığını dile getirdi

Gülen esnaf Ali Tutar; "Saba Tümer ile bir araya gelsek ortalık karışır"

"Komşuların şikayeti üzerine hakkımda işlem yapmak için gelen polisler de kahkahaya boğuldu"

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde Gülen Ali olarak tanınan oto lastikçi esnafı Ali Tutar, kahkahası ile çevresindeki herkesi gülme krizine sokuyor.

Gülmeden duramayan ve kahkahası için gece gündüz herkesin kendini aradığını kaydeden Ali Tutar kendi gibi kahkahası ile ünlü Saba Tümer ile birlikte lastik değiştirse Kozan'ın gülmekten kırılacağını kaydetti. Güldüğü için rahatsız olan komşuların polis bile çağırdığını anlatan Tutar, gelen polislerin de birlikte gülme krizine girdiğini, cenaze törenine katıldığında ya da resmi dairede işi olduğunda çok zor durumlara düştüğünü dile getirdi.

Adana'nın Kozan ilçesinde yaşayan evli 2 çocuk babası Ali Tutar, herkesin kendini Gülen Ali olarak tanıdığını ve müşterilerin özellikle gülmek için dükkanına geldiğini anlattı.

"Ben güldükçe herkes gülmeye başlıyor"

Dostlarını, arkadaşlarını ve müşterilerini güldürdüğü için mutlu olduğunu dile getiren Ali Tutar, "Herkes bizi sevip geldiği için çok mutlu oluyorum. Hep gülmeye geliyorlar. Gece gündüz çalışıyorum zaten. Gülmeyi hiçbir zaman unutmayacağız. İş olmayabiliyor iş yok diye ağlayacak halimiz yok" dedi.

Yolda kalan bir müşterisinin lastiğini değiştirmek için kalfasını gönderen Ali Tutar, pos cihazı yolladığı halde müşterisinin sırf gülmek için ödemeyi yapmak için bizzat yanına geldiğini söyledi.

"Günde 5-6 saat gülüyorum"

Gülen adam Ali Tutar, "İçimden geliyor, sempatik oluyor. İnsanlar gülmek için yanıma geliyor. Günün 24 saati gülüyorum. Ben de anlamıyorum. 19 yıllık evliyim iki oğlum var. Onlar pek gülmez. Eşim dostum arkadaşım çevreme teşekkür ediyorum. İnsanlar gülmek için 24 saat yanıma gelirler. mutlu oluyorlar. Alışveriş yapmasalar bile gülmeye geliyorlar. Günde yaklaşık 5-6 saat gülüyorum. Birkaç kez çok güldüğüm için tepki aldım. Adamın biri sinirlenmiş niye gülüyorsun dedi. Adama tamam kardeş gülmüyorum dedim saçını başını yoldu sonra tamam arkadaş ben baş edemedim dedi o da gülmeye başladı. Bir de yoldan geçen bayanı araç ıslatmıştı onda kendimi tutamadım güldüm. Bayan sinirlendi tabi. Sen de benim yerim olsan gülersin dedim. Özür diledim ama gülmeye devam ettim" dedi.

"Saba Tümer ile bir araya gelsek ortalık karışır"

Haber izlemediğini ve gazete okumadığını kaydeden Ali Tutar "Acı ve kötü şeylerden uzak durmaya çalışıyorum. Gülmekten çoğu zaman çenem ağrıyor. Sunucu Saba Tümer'le bir araya gelmedim ama onun aracının lastiğini değiştirmek için bir araya gelsek ortalık karışır. Neye güldüğümü bilmiyorum, içimden geliyor, elimde değil. Herkese deli derler bana akıllı diyorlar. Alıştılar bana deli diyemiyorlar. 40 yaşındayım güldüğünde kalp damarların açılır her şey yolunda gider. Üzüntülü adam kahrından ölür" dedi.

Gülmesine polisler bile dayanamadı

Bir gün akşam iş çıkışı tost yemeğe gittiğini, komşuların şikayet ettiği için polis geldiğini anlatan Tutar, "Polisler geldi gece saat 12'de. Neye gülüyorsun abi diyerek. Polislerle birlikte kahkahaya boğulduk. Böyle tebessüm ederek hayat geçiyor" dedi.

Gülmeden duramıyor, herkes gülmek için yanına geliyor
Gülmeden duramıyor, herkes gülmek için yanına geliyor
Gülmeden duramıyor, herkes gülmek için yanına geliyor
Gülmeden duramıyor, herkes gülmek için yanına geliyor

Saba Tümer, Adana, Polis, Esnaf, Genel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Gülmeden duramıyor, herkes gülmek için yanına geliyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Seren Serengil yıllar sonra itiraf etti: Kerem Tunçeri ile 1 yıl aşk yaşadık Bu da oldu! Kuzey Kore'de bir balıkçı, ABD radyosu dinlediği için öldürüldü 5 gün ayrı kalan Hadise ve Kaan Yıldırım çifti barıştı Karı-kocanın korona tartışması karakolda bitti! "Sen de pozitif olacaksın" deyip yüzüne tükürmüş Eşinin öldürdüğü 6 aylık hamile kadının kardeşi: Çocukları için kendini feda etti Değişimi çok masraflıydı! Şehir tabelalarında artık nüfus ve rakım yer almayacak Pandemide ev yapımı ve ambalajlı ürüne talep arttı Dağlardan topladıkları defneden günlük 500 lira kazanıyorlar
Otomotiv firmaları yıl sonu kampanyalarını açıkladı: İşte 200 bin TL'nin altındaki sıfır araçlar Otomotiv firmaları yıl sonu kampanyalarını açıkladı: İşte 200 bin TL'nin altındaki sıfır araçlar         
11:28
8 kişi hayatını kaybetmişti! Gaziantep'te koronavirüs yoğun bakım servisindeki patlama sonrası ilk görüntüler 8 kişi hayatını kaybetmişti! Gaziantep'te koronavirüs yoğun bakım servisindeki patlama sonrası ilk görüntüler         
11:04
Trump'ın Twitter hesabına 5. denemesinde erişim sağlayan hacker, dikkat çeken şifreyi paylaştı Trump'ın Twitter hesabına 5. denemesinde erişim sağlayan hacker, dikkat çeken şifreyi paylaştı         
10:43
Ulucanlar Cezaevi'nin 135 yıllık çeşmesinden 'zula' çıktı Ulucanlar Cezaevi'nin 135 yıllık çeşmesinden 'zula' çıktı         
09:58
Aşka gelen Hakan Altun önce Gonca Vuslateri ile romantik pozunu paylaştı sonra herkesi takipten çıkardı Aşka gelen Hakan Altun önce Gonca Vuslateri ile romantik pozunu paylaştı sonra herkesi takipten çıkardı         
09:42
Amasyalı köylüler, devlet desteğiyle kurdukları besi çiftliğinde 6 yıldır üretim hayalini gerçekleştiremiyor Amasyalı köylüler, devlet desteğiyle kurdukları besi çiftliğinde 6 yıldır üretim hayalini gerçekleştiremiyor         
09:11
Boğaz'daki otelin icradan satılmasının ardından Ahu Aysal'dan ilk açıklama: Olan oldu, geriye bakamayız Boğaz'daki otelin icradan satılmasının ardından Ahu Aysal'dan ilk açıklama: Olan oldu, geriye bakamayız         
08:39
Şiddet gördüğü eşinden kaçıp eski eşine sığınan kadının başına gelmeyen kalmadı! Saatlerce tamirhanede alıkonuldu Şiddet gördüğü eşinden kaçıp eski eşine sığınan kadının başına gelmeyen kalmadı! Saatlerce tamirhanede alıkonuldu         
08:34
Son Dakika! Gaziantep'te bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım servisinde oksijen tüpü patladı: 8 kişi hayatını kaybetti Son Dakika! Gaziantep'te bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım servisinde oksijen tüpü patladı: 8 kişi hayatını kaybetti         
08:09
Ceyhan Belediyesi'ne rüşvet operasyonu! Görevden alınan belediye başkanı dahil 21 kişi gözaltında Ceyhan Belediyesi'ne rüşvet operasyonu! Görevden alınan belediye başkanı dahil 21 kişi gözaltında         
07:27
Aynı ailede yaşanan 6 koronavirüs ölümüyle ilgili vahim iddia! İlk vefatın ardından tabut mu açıldı? Aynı ailede yaşanan 6 koronavirüs ölümüyle ilgili vahim iddia! İlk vefatın ardından tabut mu açıldı?         
18:08
Bülent Ersoy ve Zeki Müren'in 40 yıl önce çektirdiği dudak dudağa pozları yeniden gündem oldu Bülent Ersoy ve Zeki Müren'in 40 yıl önce çektirdiği dudak dudağa pozları yeniden gündem oldu         
15:27
Model Ashley Graham, eşine çırılçıplak poz verdi Model Ashley Graham, eşine çırılçıplak poz verdi         
14:04
Bursalılar kısıtlama öncesi ucuz su almak için kilometrelerce kuyruk oluşturdu Bursalılar kısıtlama öncesi ucuz su almak için kilometrelerce kuyruk oluşturdu         
14:00
Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca tahliye edildi Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca tahliye edildi         
13:53
Mucize Doktor'a veda eden Seda Bakan ayrılık kararını açıkladı Mucize Doktor'a veda eden Seda Bakan ayrılık kararını açıkladı         
13:13
Erzurum'un Olur ilçesinde altın rezervi keşfedildi Erzurum'un Olur ilçesinde altın rezervi keşfedildi         
09:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2020 11:45:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Gülmeden duramıyor, herkes gülmek için yanına geliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei