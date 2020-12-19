Gülmeden duramıyor, herkes gülmek için yanına geliyor - Son Dakika

Gülmeden duramıyor, herkes gülmek için yanına geliyor

Günde ortalama 5-6 saat gülen oto lastikçi Ali Tutar, bu yüzden akşamları çenesinin ağrıdığını dile getirdi

Gülen esnaf Ali Tutar; "Saba Tümer ile bir araya gelsek ortalık karışır"

"Komşuların şikayeti üzerine hakkımda işlem yapmak için gelen polisler de kahkahaya boğuldu"

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde Gülen Ali olarak tanınan oto lastikçi esnafı Ali Tutar, kahkahası ile çevresindeki herkesi gülme krizine sokuyor.

Gülmeden duramayan ve kahkahası için gece gündüz herkesin kendini aradığını kaydeden Ali Tutar kendi gibi kahkahası ile ünlü Saba Tümer ile birlikte lastik değiştirse Kozan'ın gülmekten kırılacağını kaydetti. Güldüğü için rahatsız olan komşuların polis bile çağırdığını anlatan Tutar, gelen polislerin de birlikte gülme krizine girdiğini, cenaze törenine katıldığında ya da resmi dairede işi olduğunda çok zor durumlara düştüğünü dile getirdi.

Adana'nın Kozan ilçesinde yaşayan evli 2 çocuk babası Ali Tutar, herkesin kendini Gülen Ali olarak tanıdığını ve müşterilerin özellikle gülmek için dükkanına geldiğini anlattı.

"Ben güldükçe herkes gülmeye başlıyor"

Dostlarını, arkadaşlarını ve müşterilerini güldürdüğü için mutlu olduğunu dile getiren Ali Tutar, "Herkes bizi sevip geldiği için çok mutlu oluyorum. Hep gülmeye geliyorlar. Gece gündüz çalışıyorum zaten. Gülmeyi hiçbir zaman unutmayacağız. İş olmayabiliyor iş yok diye ağlayacak halimiz yok" dedi.

Yolda kalan bir müşterisinin lastiğini değiştirmek için kalfasını gönderen Ali Tutar, pos cihazı yolladığı halde müşterisinin sırf gülmek için ödemeyi yapmak için bizzat yanına geldiğini söyledi.

"Günde 5-6 saat gülüyorum"

Gülen adam Ali Tutar, "İçimden geliyor, sempatik oluyor. İnsanlar gülmek için yanıma geliyor. Günün 24 saati gülüyorum. Ben de anlamıyorum. 19 yıllık evliyim iki oğlum var. Onlar pek gülmez. Eşim dostum arkadaşım çevreme teşekkür ediyorum. İnsanlar gülmek için 24 saat yanıma gelirler. mutlu oluyorlar. Alışveriş yapmasalar bile gülmeye geliyorlar. Günde yaklaşık 5-6 saat gülüyorum. Birkaç kez çok güldüğüm için tepki aldım. Adamın biri sinirlenmiş niye gülüyorsun dedi. Adama tamam kardeş gülmüyorum dedim saçını başını yoldu sonra tamam arkadaş ben baş edemedim dedi o da gülmeye başladı. Bir de yoldan geçen bayanı araç ıslatmıştı onda kendimi tutamadım güldüm. Bayan sinirlendi tabi. Sen de benim yerim olsan gülersin dedim. Özür diledim ama gülmeye devam ettim" dedi.

"Saba Tümer ile bir araya gelsek ortalık karışır"

Haber izlemediğini ve gazete okumadığını kaydeden Ali Tutar "Acı ve kötü şeylerden uzak durmaya çalışıyorum. Gülmekten çoğu zaman çenem ağrıyor. Sunucu Saba Tümer'le bir araya gelmedim ama onun aracının lastiğini değiştirmek için bir araya gelsek ortalık karışır. Neye güldüğümü bilmiyorum, içimden geliyor, elimde değil. Herkese deli derler bana akıllı diyorlar. Alıştılar bana deli diyemiyorlar. 40 yaşındayım güldüğünde kalp damarların açılır her şey yolunda gider. Üzüntülü adam kahrından ölür" dedi.

Gülmesine polisler bile dayanamadı

Bir gün akşam iş çıkışı tost yemeğe gittiğini, komşuların şikayet ettiği için polis geldiğini anlatan Tutar, "Polisler geldi gece saat 12'de. Neye gülüyorsun abi diyerek. Polislerle birlikte kahkahaya boğulduk. Böyle tebessüm ederek hayat geçiyor" dedi.