Gülnar'a yeni yürüyüş yolu yapıldı - Son Dakika

Vatandaşların orman içindeki yürüyüş parkurunu gönül rahatlığıyla kullanabileceğini dile getiren Ünüvar, "Sağlığın öneminin daha çok anlaşıldığı bugünlerde temiz hava ve bol oksijen almak isteyen herkesi parkurumuza davet ediyorum." dedi.

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