Gülnar Belediye Meclisi Toplandı

Gülnar Belediye Meclisi yeni dönem ilk toplantısını yaptı.

Gülnar Belediye Meclisi yeni dönem ilk toplantısını yaptı.



Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar başkanlığında gerçekleşen toplantıda, meclis başkan vekilliklerine Himmet Büyük ve Süleyman Yılmaz seçildi.



Toplantıda, komisyon üyeleri ve Çukurova Belediyeler Birliği üyeleri de belirlendi.



Toplantının ardından Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar ve meclis üyeleri tebrikleri kabul etti.

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