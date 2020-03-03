Gülnar Belediyesi araç filosunu güçlendirdi - Son Dakika

Gülnar Belediyesi araç parkına 18 iş makinesi kazandırdı.

Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar, belediye binası önünde düzenlenen araç teslim töreninde yaptığı konuşmada, ilçeye bağlı mahallelerde vatandaşlara en iyi hizmet sunmak için çalıştıklarını söyledi.

İlçede geçen ay yaşanan sel felaketinin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan belediyeye bir miktar ödenek aktarıldığını ifade eden Ünüvar, bu ödenekle iş makinesi alındığını kaydetti.

İlçe Müftüsü Yusuf Kaya'nın yaptığı dua ve kesilen kurbanların ardından yeni araçlar hizmete girdi.