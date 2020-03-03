Gülnar Belediyesi araç filosunu güçlendirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gülnar Belediyesi araç filosunu güçlendirdi - Son Dakika

Gülnar Belediyesi araç filosunu güçlendirdi

6 saat önce

Gülnar Belediyesi araç parkına 18 iş makinesi kazandırdı.

Gülnar Belediyesi araç filosunu güçlendirdi, System.String[]

Gülnar Belediyesi araç parkına 18 iş makinesi kazandırdı.

Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar, belediye binası önünde düzenlenen araç teslim töreninde yaptığı konuşmada, ilçeye bağlı mahallelerde vatandaşlara en iyi hizmet sunmak için çalıştıklarını söyledi.

İlçede geçen ay yaşanan sel felaketinin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan belediyeye bir miktar ödenek aktarıldığını ifade eden Ünüvar, bu ödenekle iş makinesi alındığını kaydetti.

İlçe Müftüsü Yusuf Kaya'nın yaptığı dua ve kesilen kurbanların ardından yeni araçlar hizmete girdi.

Gülnar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 01:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Edirne sınırındaki insan kaçakçıları konuştu: Yunanistan'a geçişlerde indirime gittik
Son dakika: Komedyen Atalay Demirci FETÖ'den 5 yıl hapis cezası aldı Midilli Adası'nda göçmenlerle Yunan polisi arasında gerginlik yaşandı Darbeci Hafter, Suriye'de büyükelçilik açıyor

Son Dakika Haberleri
19:43 DJ Burak Yeter: Bu yaz bizim yazımız olacak
18:44 Ihlamurun faydaları nelerdir? Ihlamur çayı neye iyi gelir?
18:44 Havucun faydaları nelerdir? Havucun cilde, saça ve göze faydaları
18:44 Survivor'da Tayfun ve Nisa aşk mı yaşıyor?
17:26 Müslüm Gürses'in ismi Şükran Köyü'nde dikilen çınar ve büstüyle yaşatılacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2020 19:58:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gülnar Belediyesi araç filosunu güçlendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]