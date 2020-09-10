Gülnar Belediyesi çalışmaları - Son Dakika

Gülnar Belediyesi ilçede özellikle engelli vatandaşların zorluk çekmemesi için yol bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriyor.

Kayrak Mahallesi'nde yaşayan iki engelli vatandaşın evlerinin bulunduğu yolların engebeli olmasından dolayı ekipler yol yapım çalışması yaptı.

Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar, yaptığı açıklamada, engelli vatandaşları hiçbir zaman unutmadıklarını ve belediye olarak her zaman onların yanında olduklarını kaydetti.