Gülnar Cumhuriyet Başsavcısı Çatlı'dan 5 Nisan Avukatlar Günü mesajı - Son Dakika

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Gülnar Cumhuriyet Başsavcısı Çatlı'dan 5 Nisan Avukatlar Günü mesajı
12 dakika önce
Gülnar Cumhuriyet Başsavcısı Tugay Çatlı, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Gülnar Cumhuriyet Başsavcısı Tugay Çatlı, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Çatlı, mesajında, savunma hakkının yargıda en temel unsurlardan olduğunu belirtti.
Bu kapsamda avukatların önemli görevler icra ettiğini anlatan Çatlı, Mersin Barosu avukatlarının 5 Nisan Avukatlar Gününü kutladı.
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 12:00 Kaynak: AA
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