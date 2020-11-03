Gülnar Cumhuriyet Başsavcısı Çatlı'dan Yörüklere ziyaret - Son Dakika

Gülnar Cumhuriyet Başsavcısı Tugay Çatlı, konargöçer yaşam tarzının son temsilcisi olan Sarıkeçili Yörüklerini ziyaret ederek, fotoğraf çekti.

Yörükler, yaz mevsimini Konya'da geçirdikten sonra havaların soğumasıyla birlikte daha ılıman iklime sahip olan Mersin'in Gülnar ilçesine geldi.

Amatör fotoğrafçı olan Çatlı da Yörüklerin daveti üzerine kaldıkları kıl çadırı ziyaret etti.

Sohbet ettiği konargöçerlerin fotoğraflarını da çeken Çatlı, AA muhabirine, Anadolu'nun bin yıllık konargöçerlik geleneğini sürdüren Yörüklerle bir araya geldiği için mutlu olduğunu belirterek, fotoğrafları sergileyeceğini aktardı.

Yörüklerden 62 yaşındaki Ali Uçar da Başsavcı Çatlı'yı çadırlarında misafir etmek için davette bulunduklarını ve geldiği için mutluluk yaşadıklarını söyledi.