Gülnar Cumhuriyet Başsavcısı Çatlı'dan ziyaret - Son Dakika

Gülnar Cumhuriyet Başsavcısı Çatlı'dan ziyaret
Gülnar Cumhuriyet Başsavcısı Tugay Çatlı, Selçuk Üniversitesi Silifke Taşucu Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne atanan Doç. Dr. Yusuf Ceylan'ı ziyaret etti.
Gülnar Cumhuriyet Başsavcısı Tugay Çatlı, Selçuk Üniversitesi Silifke Taşucu Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne atanan Doç. Dr. Yusuf Ceylan'ı ziyaret etti.
Çatlı, ziyaretinde ilçeyi geliştirmek için çalıştıklarını belirterek, Ceylan'a görevinde başarılar diledi.
Ceylan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ilçe için yapılacak her türlü çalışmaya destek olacaklarını aktardı.
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