Gülnar Cumhuriyet Başsavcısı Çatlı'ya ziyaret - Son Dakika

Türkiye Kamu-Sen Mersin İl Temsilcisi Metin Ercan beraberinde Türk Eğitim-Sen İlçe Temsilcisi Cemil Kar ile birlikte Gülnar Cumhuriyet Başsavcısı Tugay Çatlı'yı ziyaret etti.
Ercan, ziyarette Çatlı'ya sendika olarak yapmış oldukları çalışmalar hakkında bilgiler verdi.
İl genelinde 6 bin 500 üyelerinin bulunduğunu belirten Ercan, "Üyelerimizin sorunlarını dinliyor ve çözüm için elimizden gelen her çalışmayı yapıyoruz." dedi.
Başsavcı Çatlı'da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Ercan ve Kar'a, çalışmalarında başarılar diledi.
- Kaynak: AA
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