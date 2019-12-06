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Gülnar Cumhuriyet Başsavcısı Tugay Çatlı, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Gülnar Cumhuriyet Başsavcısı Tugay Çatlı, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Gülnar Cumhuriyet Başsavcısı Tugay Çatlı, AA'nın

Gülnar Cumhuriyet Başsavcısı Tugay Çatlı, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Çatlı, haber, yaşam ve spor kategorilerindeki fotoğrafları değerlendirdi.

Çatlı, haber kategorisinde Bülent Ersöz'ün "Yavuz'un Akideniz'e yolculuğu", yaşam kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Tanklar dalış turizminde", spor kategorisinde Şebnem Coşkun'un " Şahika Ercümen'den dünya rekoru" fotoğraflarına oy verdi.

Anadolu Ajansı, Gülnar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 12:54 Kaynak: AA
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