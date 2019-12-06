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Gülnar Cumhuriyet Başsavcısı Tugay Çatlı, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
6 saat önce
Gülnar Cumhuriyet Başsavcısı Tugay Çatlı, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 12:54 Kaynak: AA
Gülnar Cumhuriyet Başsavcısı Tugay Çatlı, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
AA muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Çatlı, haber, yaşam ve spor kategorilerindeki fotoğrafları değerlendirdi.
Çatlı, haber kategorisinde Bülent Ersöz'ün "Yavuz'un Akideniz'e yolculuğu", yaşam kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Tanklar dalış turizminde", spor kategorisinde Şebnem Coşkun'un " Şahika Ercümen'den dünya rekoru" fotoğraflarına oy verdi.
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