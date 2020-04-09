Gülnar Cumhuriyet Başsavcısı Tugay Çatlı'ya ziyaret - Son Dakika

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Gülnar Cumhuriyet Başsavcısı Tugay Çatlı'ya ziyaret
6 saat önce
Büro Memur-Sen Şube Başkanı Ahmet Kızıl, Gülnar Cumhuriyet Başsavcısı Tugay Çatlı'yı ziyaret etti.
Büro Memur-Sen Şube Başkanı Ahmet Kızıl, Gülnar Cumhuriyet Başsavcısı Tugay Çatlı'yı ziyaret etti.
Çatlı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Kızıl da çalışmalarına ilişkin Çatlı'ya bilgi verdi.
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 01:58 Kaynak: AA
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