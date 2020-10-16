Gülnar'da 10 çarşı ve mahalle bekçisi göreve başladı - Son Dakika

Gülnar'da 10 çarşı ve mahalle bekçisi göreve başladı
16.10.2020 17:09
Gülnar ilçesinde eğitimlerini tamamlayan 10 çarşı ve mahalle bekçisi, göreve başladı.
Gülnar ilçesinde eğitimlerini tamamlayan 10 çarşı ve mahalle bekçisi, göreve başladı.
İlçe Emniyet Amiri Emrullah Kırılmaz yaptığı yazılı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü'nce 3 ay süreyle verilen eğitimi başarıyla tamamlayan 10 çarşı ve mahalle bekçisinin emniyet hizmetlerinde görev almak üzere ilçe emniyet müdürlüğü bünyesinde göreve başladıklarını belirtti.
Kırılmaz açıklamasında, bekçilerin asayişin sağlanması ve suçların önlenmesinde aktif rol almaları amacıyla görevlendirildiklerini de kaydetti.
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