Gülnar'da askere gideceklere "asker kınası" yakıldı - Son Dakika
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Gülnar'da askere gideceklere "asker kınası" yakıldı

10.05.2022 10:29
Gülnar'da askere gideceklere "asker kınası" yakıldı

Mersin'in Gülnar ilçesinde askere gidecek 5 gence "asker kınası" yakıldı.

Mersin'in Gülnar ilçesinde askere gidecek 5 gence "asker kınası" yakıldı.

Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar, Belediye Düğün Salonu'nda düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, Kovid-19 nedeniyle yaklaşık 2 yıldır bu tür etkinlikleri yapamadıklarını belirtti.

Askerliğin erkek çocuklarla anne ve babalarının hayatında önemli bir dönem olduğunu ifade eden Ünüvar, askere gidecek gençlere hayırlı tezkereler dileğinde bulundu.??????? ??????????????

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Mersin, Gülnar, Düğün, Asker, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gülnar'da askere gideceklere 'asker kınası' yakıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gülnar'da askere gideceklere "asker kınası" yakıldı - Son Dakika
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