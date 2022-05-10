Gülnar'da askere gideceklere "asker kınası" yakıldı - Son Dakika

Mersin'in Gülnar ilçesinde askere gidecek 5 gence "asker kınası" yakıldı.

Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar, Belediye Düğün Salonu'nda düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, Kovid-19 nedeniyle yaklaşık 2 yıldır bu tür etkinlikleri yapamadıklarını belirtti.

Askerliğin erkek çocuklarla anne ve babalarının hayatında önemli bir dönem olduğunu ifade eden Ünüvar, askere gidecek gençlere hayırlı tezkereler dileğinde bulundu.??????? ??????????????