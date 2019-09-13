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Gülnar'da aşure ikramı

22 dakika önce

Mersin'in Gülnar ilçesinde vatandaşlara aşure ikram edildi.

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Mersin'in Gülnar ilçesinde vatandaşlara aşure ikram edildi.

Ayvalı Mahallesi'ndeki Hacımert Camisi cemaati tarafından düzenlenen etkinlikte, camiye gelen vatandaşlara ve esnaflara, aşure ikram edildi.

Cami imamı Muhammet Gündüz, etkinliğe katılan vatandaşlara teşekkür etti.

Ayvalı mahallesi, Mersin, Gülnar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 04:52 Kaynak: AA
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