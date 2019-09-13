Gülnar'da aşure ikramı
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Mersin'in Gülnar ilçesinde vatandaşlara aşure ikram edildi.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 04:52 Kaynak: AA
Mersin'in Gülnar ilçesinde vatandaşlara aşure ikram edildi.
Ayvalı Mahallesi'ndeki Hacımert Camisi cemaati tarafından düzenlenen etkinlikte, camiye gelen vatandaşlara ve esnaflara, aşure ikram edildi.
Cami imamı Muhammet Gündüz, etkinliğe katılan vatandaşlara teşekkür etti.
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