Gülnar'da Barış Pınarı Harekatı'na destek

Mersin'in Gülnar ilçesinde, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na öğrenciler ve vatandaşlar destek verdi.

Hacı Ahmet Mert Camisinde sabah namazında bir araya gelen öğrenciler ve vatandaşlar askerler için Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Cami imamı Muhammet Gündüz, öğrencilerin duyarlılıklarından dolayı mutlu olduklarını belirterek, programa katılanlara teşekkür etti.