Gülnar'da bayramlaşma programı düzenlendi - Son Dakika
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Gülnar'da bayramlaşma programı düzenlendi

02.05.2022 09:20
Gülnar'da bayramlaşma programı düzenlendi

Mersin'in Gülnar ilçesinde bayramlaşma programı düzenlendiGülnar Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı ile Gülnar Belediyesi Başkanı Alpaslan Ünüvar, Merkez Camisi'nde kılınan Ramazan Bayramı namazı sonrası vatandaşlarla bayramlaştı.

Mersin'in Gülnar ilçesinde bayramlaşma programı düzenlendi

Gülnar Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı ile Gülnar Belediyesi Başkanı Alpaslan Ünüvar, Merkez Camisi'nde kılınan Ramazan Bayramı namazı sonrası vatandaşlarla bayramlaştı.

Burada bir konuşma yapan Kaymakam Bayraklı, güzelliklerin paylaşıldığı, yardımlaşma ve dayanışma ruhunun en güzide örneklerinin sergilendiği Ramazan Bayramı'na ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Daha sonra Bayraklı ile beraberindekiler, Gülnar Devlet Hastanesi'nde yatan hastalarla bayramlaştı.

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Ramazan Bayramı, Yunus Emre, Mersin, Gülnar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gülnar'da bayramlaşma programı düzenlendi - Son Dakika


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