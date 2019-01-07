Son Dakika Haberleri: Gülnar'da Belediyenin Hızar Atölyesi Üretimini Sürdürüyor

Gülnar'da Belediyenin Hızar Atölyesi Üretimini Sürdürüyor

1 saat önce

Gülnar Belediyesi'nin hızar atölyesi, üretimlerini sürdürüyor.

Gülnar'da Belediyenin Hızar Atölyesi Üretimini Sürdürüyor, System.String[]
Gülnar Belediyesi'nin hızar atölyesi, üretimlerini sürdürüyor.

Gülnar Belediye Başkanı Ahmet Günel, atölyeyi ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Burada bir açıklama yapan Günel, dışa bağımlılıktan kurtulup, araç ve gereçleri kendilerinin yaptığını söyledi.

Birçok ürünü piyasa değerinin çok altında ürettiklerini anlatan Günel, "Okulların kütüphanesine varıncaya kadar her türlü hizmeti mevcut personel ve malzemelerle yapıyoruz. Verdiğimiz sözlerin daha fazlasını yapmaya gayret gösteriyoruz. Bu gayretimizi tasarruf tedbirlerine azami derecede riayet ederek gerçekleştiriyoruz." dedi.

Günel, tasarruflarla başka hizmetler yapmaya devam ettiklerini sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 02:47 Kaynak: AA

Ahmet Günel, Gülnar, Güncel
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