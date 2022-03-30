Gülnar'da camiler ramazana hazırlanıyor - Son Dakika
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Gülnar'da camiler ramazana hazırlanıyor

30.03.2022 15:54
Gülnar'da camiler ramazana hazırlanıyor

Mersin'in Gülnar ilçesindeki camilerde, ramazan ayı öncesinde temizlik çalışması yapıldı.

Mersin'in Gülnar ilçesindeki camilerde, ramazan ayı öncesinde temizlik çalışması yapıldı.

Gülnar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ibadethaneleri ramazana hazırlayan ekipler, giriş ve çıkışlar ile halıları temizledi.

Ekipler, camilerin çevresinde de temizlik çalışması yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar, vatandaşların ibadetlerini daha temiz bir ortamda yapmaları için çalıştıklarını belirtti.

Vatandaşlardan da bu yönde talepler aldıklarını kaydeden Ünüvar, "İlçe merkezi ve mahallelerimizdeki camiler, kurduğumuz ekip tarafından belirlenen program dahilinde temizlenecek." ifadesini kullandı.

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Hisarcık, Mersin, Gülnar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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