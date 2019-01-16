Gülnar'da Çatılar Uçtu, Okullar Tatil Edildi
1 saat önce
MERSİN'in Gülnar ilçesinde kar yağışı ve kuvvetli fırtına nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
MERSİN'in Gülnar
ilçesinde kar yağışı ve kuvvetli fırtına nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Fırtına nedeni ile birçok ev ve işyerinin çatısı uçarken, ekipler ilçe merkezinde yolları temizleyerek tuzlamayı sürdürüyor.
Gülnar Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
'nün aldığı kararla ilçede kuvvetli fırtına ve kar nedeniyle bugün ilçe merkezi ve köylerde tüm okullarda eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiği bildirdi. Kararla, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan şehit yakınları ile gaziler, engelli personel ve hamileler ile süt izni kapsamında olanlar da idari izinli sayılacak.
ÇATILAR UÇTU
İlçe mezarlığındaki yapıların çatıları ile yüksek kesimlerdeki bazı mahallelerde bulunan evlerin çatıları uçtu. Gülnar Belediyesi ekipleri de ilçe merkezindeki yolları kardan temizlemek için çalışmalarını sürdürüyor. İş makineleri ve işçilerin sürdürdüğü kar temizleme sırasında tuzlama çalışması yapıldı Yağışlar nedeni ile Gülnar- Mut
, Gülnar- Aydıncık
istikametine gidecek olan vatandaşlar ve sürücüler sel ve su taşkınları nedeniyle uyarıldı.
- Lnarmersin
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 10:25 Kaynak: DHA
Kar Nedeniyle Ertelenen Boluspor - Galatasaray Maçı, Bugün Aynı Saatte Oynanacak
PKK Elebaşı Abdullah Öcalan'ın, Kardeşi ile Görüşmesinin Detayları Belli Oldu! Sadece 2 Cümle Söylemiş
Teklif Meclis'te Kabul Edildi: En Düşük Yaşlılık ve Malullük Aylığı Bin Lira Olacak
Fırtına Ağaçları Kökünden Söktü, Mezarlar Yerlerinden Oynadı