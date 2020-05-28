Gülnar'da cuma namazlarının kılınacağı yerler belirlendi - Son Dakika

Gülnar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında Cuma namazlarının kılınacağı yerler belirlendi.Gülnar İlçe Müftüsü Yusuf Kaya, yaptığı yazılı açıklamada 16 Mart'ta ülke genelinde cami ve mescitlerde cemaatle vakit namazları ve cuma namazlarına ara verildiğini hatırlattı.

Son günlerde salgının yayılma hızının düşmesi ve etkilerinin azalması gibi olumlu gelişmeler yaşandığını ifade eden Kaya, şunları kaydetti:

"Konu ile ilgili birtakım kısıtlamaların kademeli olarak esnetilmesini ve normalleşme sürecinin başlatılmasını gerekli kılmaktadır. Bu çerçevede milletimizin dini ve manevi hayatında önemli bir yere sahip olan cami ve mescitlerde 29 Mayıs'tan itibaren cuma namazı ile birlikte alınacak tedbirler çerçevesinde cemaatle ibadete başlanacaktır. Bu kapsamda vatandaşlarımız namazlarını stadyum-halı saha, kaymakamlık arkası (eski otogar), Ayvalı Mahalle Kabristanlığı, Gülnar İmam-Hatip Lisesi Bahçesi, Akdeniz Mahalle Mezarlık Cami avlusu, Hacı Bekir Pınar Cami avlusunda kılabilecektir."

Kaya, namaz kılmaya gelen vatandaşların maske takmaları ve sosyal mesafe kurallarına riayet etmesi ve seccadelerini yanında getirmesi gerektiğini belirtti.