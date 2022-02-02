Üye Girişi
Gülnar'da doğal gaz çalışmalarının yıl sonunda başlaması planlanıyor - Son Dakika

Gülnar'da doğal gaz çalışmalarının yıl sonunda başlaması planlanıyor

02.02.2022 10:58
Gülnar'da doğal gaz çalışmalarının yıl sonunda başlaması planlanıyor

Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar, ilçeye doğal gaz getirmek için kazı çalışmalarına bu yılın sonunda başlamayı hedeflediklerini söyledi.

Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar, ilçeye doğal gaz getirmek için kazı çalışmalarına bu yılın sonunda başlamayı hedeflediklerini söyledi.

Ünüvar, şubat ayı meclis toplantısındaki konuşmasında, doğal gaz projesi için Aksagaz ile görüşme yaptıklarını söyledi.

Projeyi tamamlayarak ilçeye doğal gazı kazandırmak istediklerini belirten Ünüvar, "Yaptığımız istişareler sonucunda 2022 yılı sonunda merkez mahallelerde doğal gaz için ilk kazmayı vuracağız. En az 2-3 bulvarda başlatılacak çalışmaları 2023'de tamamlamayı planlıyoruz." dedi.

Ünüvar, merkezdeki ve yüksek kesimdeki mahallelerde karla mücadele çalışmaları yaptıklarını sözlerine ekledi.

YORUMLAR
500

Alpaslan Ünüvar, Doğalgaz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gülnar'da doğal gaz çalışmalarının yıl sonunda başlaması planlanıyor - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
10:56 TikTok videosu çeken kadın, 2 çocuğunun velayetini kaybetti
10:50 2 Şubat Çarşamba gününe yükselişle başlayan dolar 13,43'ten işlem görüyor
10:47 Dürüst hırsız kendi evi gibi kullandı! Ev sahipleri gelince özür dileyip ödeme yaptı
10:46 Evinin balkonundan asker uğurlamasına dansla katıldı! İşte o video
10:44 Kentsel dönüşüm için vatandaşa yapılan kredi desteği 2 kat arttı! Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı
10:42 Katiline "Ölmeden son bir defa öpeyim" diye yalvarmış! Şebnem Şirin, boğazı kesilerek öldürülmüştü!
10:38 Fikret Orman, Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili konuştu: Konu 65 bin TL değil, racon
10:25 Alkollü eve gelen kocasına tepki gösterdi, başına çekiç vurularak öldürüldü
10:20 "Kış Kartalı" operasyonun detaylarını Bakan Akar paylaştı: Arananlar listesindeki çok sayıda terörist öldürüldü
10:17 Destan'da neler oldu? Alpagu Han, Akkız'ın pençe olduğunu öğrenince ne yaptı?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2022 11:03:47. #1.12#
SON DAKİKA: Gülnar'da doğal gaz çalışmalarının yıl sonunda başlaması planlanıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement