Gülnar'da doludan etkilenen alanlarda hasat tespit çalışması başlatıldı - Son Dakika

Mersin'in Gülnar ilçesinde doludan zarar gören tarım alanlarında hasar tespit çalışması yapılıyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Nazım Eken, yazılı açıklamasında, Kuskan, Örenpınar, Dayıcık, Kurbağa, Üçoluk mahallerinde yağışın etkili olduğunu belirtti.

Teknik personellerin alanlarda çalışmalara başladığını aktaran Eken, "Üreticilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. TARSİM'in önemi bir kez daha anlaşılmıştır. Üreticilerimizin ürünlerini sigorta yaptırmaları konusunda tekrardan uyarmak istiyorum. Allah daha büyük afetlerden korusun. Biz üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.