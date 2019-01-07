Gülnar'da Eğitime Kar Engeli
1 saat önce
Gülnar ilçesindeki tüm okullarda olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Gülnar
ilçesindeki tüm okullarda olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Gülnar Kaymakamı Mustafa Ayvat, yaptığı açıklamada, ilçede etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime 8 Ocak'ta ara verilmesi kararı aldıklarını hatırlattı.
Ayvat, ilçe merkezinde ve yüksek kesimlerde buzlanma, don olayı ve şiddetli rüzgar beklendiğinden aynı gün ilçe genelindeki tüm okulların tatil edilmesinin kararlaştırıldığını duyurdu.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 11:47 Kaynak: AA
İstanbul'da Etkisini Sürdüren Kar Yağışı, Salı Günü Akşam Saatlerine Kadar Devam Edecek
Elektrik Zammına Tepki Gösteren Gökhan Özoğuz: Muhalefetlik Bir Durum Değil
THY, Buzlanmaya Karşı Uçakları Özel Sıvılarla Yıkıyor
Markete Eşekle Alışverişe Gelen Vatandaşın Marketin Müdürü Olduğu Ortaya Çıktı