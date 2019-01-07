Son Dakika Haberleri: Gülnar'da Eğitime Kar Engeli

Gülnar'da Eğitime Kar Engeli

1 saat önce

Gülnar ilçesindeki tüm okullarda olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Gülnar'da Eğitime Kar Engeli, System.String[]
Gülnar ilçesindeki tüm okullarda olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Gülnar Kaymakamı Mustafa Ayvat, yaptığı açıklamada, ilçede etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime 8 Ocak'ta ara verilmesi kararı aldıklarını hatırlattı.

Ayvat, ilçe merkezinde ve yüksek kesimlerde buzlanma, don olayı ve şiddetli rüzgar beklendiğinden aynı gün ilçe genelindeki tüm okulların tatil edilmesinin kararlaştırıldığını duyurdu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 11:47 Kaynak: AA

Gülnar, Güncel
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