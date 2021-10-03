Gülnar'da elma hasadı başladı - Son Dakika

Mersin'in Gülnar ilçesinde elma hasadı başladı.

Gülnar Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı, Demirözü Mahallesi'nde elma hasadının başlaması dolayısıyla üretim yapılan alanları ziyaret ederek üreticilerle bir araya geldi.

Yılın ilk ürünlerini topladıklarını ifade eden Bayraklı, "Her zaman üreticilerimizin yanındayız. Tüm imkanlarımızla üreticinin yanında olmaya devam edeceğiz. Elma hasadının yöremize bereket getirmesini diliyorum." dedi.

Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar da bu yıl 80 bin ton rekolte beklediklerini kaydetti.