Gülnar'da engelli vatandaşa tekerlekli sandalye hediye edildi - Son Dakika

Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar , yaptığı açıklamada, ihtiyaç sahibi engellilere destek olmaya devam edeceklerini belirterek, yardımda bulunanlara teşekkür etti.???????

Gülnar ilçesinde ihtiyaç sahibi bir engelli vatandaşa tekerlekli sandalye verildi.

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