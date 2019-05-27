Son Dakika Haberleri: Gülnar'da Etik Günü ve Haftası etkinlikleri

Gülnar'da Etik Günü ve Haftası etkinlikleri

5 saat önce

Mersin'in Gülnar ilçesinde, Etik Günü ve Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Gülnar'da Etik Günü ve Haftası etkinlikleri, System.String[]
Mersin'in Gülnar ilçesinde, Etik Günü ve Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Burgut, Gülnar Cumhuriyet Okulu tarafından Kültür Müdürlüğü Çok Amaçlı Salon'da gerçekleştirilen etkinlikte yaptığı konuşmada, ahlak ve etik değerlerin insanların varoluşuyla ortaya çıktığını belirtti.
Etik kural ve davranışların toplumun tamamına yayılması gerektiğini ifade eden Burgut, çocukların da bu değerlerle yetişmesi gerektiğinin önemine dikkat çekti.
Etkinlik kapsamında öğrenciler tarafından etik temalı tiyatro gösterisiyle Hacivat Karagöz oyunu sahnelendi.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 03:51 Kaynak: AA
Mersin, Gülnar, Güncel
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