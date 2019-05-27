Gülnar'da Etik Günü ve Haftası etkinlikleri
5 saat önce
Mersin'in Gülnar ilçesinde, Etik Günü ve Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Mersin
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 03:51 Kaynak: AA
'in Gülnar
ilçesinde, Etik Günü ve Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih
Burgut, Gülnar Cumhuriyet Okulu tarafından Kültür Müdürlüğü Çok Amaçlı Salon'da gerçekleştirilen etkinlikte yaptığı konuşmada, ahlak ve etik değerlerin insanların varoluşuyla ortaya çıktığını belirtti.
Etik kural ve davranışların toplumun tamamına yayılması gerektiğini ifade eden Burgut, çocukların da bu değerlerle yetişmesi gerektiğinin önemine dikkat çekti.
Etkinlik kapsamında öğrenciler tarafından etik temalı tiyatro gösterisiyle Hacivat Karagöz oyunu sahnelendi.
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