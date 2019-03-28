Son Dakika Haberleri: Gülnar'da Fidan Dikimi

Gülnar'da Fidan Dikimi

1 saat önce

Mersin'in Gülnar ilçesinde bir dönümlük alanda hatıra ormanı oluşturuldu.

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Mersin'in Gülnar ilçesinde bir dönümlük alanda hatıra ormanı oluşturuldu.

Gülnar Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Yeniceköy mevkisinde tahsis edilen bir dönümlük alana fidan dikilerek, Gülnar Adliyesi Hatıra Ormanı oluşturuldu.

Gülnar Cumhuriyet Başsavcısı Yasir Öznur ile hakim ve savcıların katıldığı etkinlikte 50 servi ve badem fidanı, toprakla buluşturuldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 06:02 Kaynak: AA

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