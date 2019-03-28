Gülnar'da Fidan Dikimi
1 saat önce
Mersin'in Gülnar ilçesinde bir dönümlük alanda hatıra ormanı oluşturuldu.
Mersin
'in Gülnar
ilçesinde bir dönümlük alanda hatıra ormanı oluşturuldu.
Gülnar Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Yeniceköy
mevkisinde tahsis edilen bir dönümlük alana fidan dikilerek, Gülnar Adliyesi Hatıra Ormanı oluşturuldu.
Gülnar Cumhuriyet Başsavcısı Yasir Öznur ile hakim ve savcıların katıldığı etkinlikte 50 servi ve badem fidanı, toprakla buluşturuldu.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 06:02 Kaynak: AA
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