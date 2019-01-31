Gülnar'da File Örme Kursu
1 saat önce
Mersin'in Gülnar ilçesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının "Sıfır atık" projesine destek amacıyla "file örme" kursu açıldı.
Mersin
'in Gülnar
ilçesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının "Sıfır atık" projesine destek amacıyla "file örme" kursu açıldı.
Gülnar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
organizesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce açılan kursa 21 kadın katıldı.
Kursiyerler, eğitmenlerin yönlendirmeleri doğrultusunda fileler ördü.
Halk Eğitim Merkezi Müdürü Sadık Güleryüz, kursun, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının "Sıfır atık" projesine destek amacıyla açıldığını söyledi.
Kurs öğretmeni Fadime Özükanlı da file yapımının zorlu bir iş olduğunu belirterek, "Kursiyerlerimiz sabahtan öğleye kadar en fazla 2 soğan filesi yapabiliyor. File yapımı oldukça uğraş isteyen bir iş. Kursiyerlerimiz kendilerini geliştirdikleri takdirde günde 4 adet file yapabilirler." diye konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 04:30 Kaynak: AA
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