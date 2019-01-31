Son Dakika Haberleri: Gülnar'da File Örme Kursu

Gülnar'da File Örme Kursu

1 saat önce

Mersin'in Gülnar ilçesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının "Sıfır atık" projesine destek amacıyla "file örme" kursu açıldı.

Gülnar'da File Örme Kursu, System.String[]
Mersin'in Gülnar ilçesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının "Sıfır atık" projesine destek amacıyla "file örme" kursu açıldı.

Gülnar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü organizesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce açılan kursa 21 kadın katıldı.

Kursiyerler, eğitmenlerin yönlendirmeleri doğrultusunda fileler ördü.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Sadık Güleryüz, kursun, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının "Sıfır atık" projesine destek amacıyla açıldığını söyledi.

Kurs öğretmeni Fadime Özükanlı da file yapımının zorlu bir iş olduğunu belirterek, "Kursiyerlerimiz sabahtan öğleye kadar en fazla 2 soğan filesi yapabiliyor. File yapımı oldukça uğraş isteyen bir iş. Kursiyerlerimiz kendilerini geliştirdikleri takdirde günde 4 adet file yapabilirler." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 04:30 Kaynak: AA

Mersin, Gülnar, Güncel
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