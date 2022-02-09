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Gülnar'da gönüllü ormancılara yangın eğitimi verildi - Son Dakika

Gülnar'da gönüllü ormancılara yangın eğitimi verildi

09.02.2022 16:16
Gülnar'da gönüllü ormancılara yangın eğitimi verildi

Mersin'in Gülnar ilçesinde, orman yangınlarıyla mücadelede gönüllü olan kursiyerler eğitime katıldı.

Mersin'in Gülnar ilçesinde, orman yangınlarıyla mücadelede gönüllü olan kursiyerler eğitime katıldı.

Gülnar Orman İşletme Müdürlüğünün, Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde düzenlediği eğitime 25 kursiyer katıldı.

Yangın Koruma Şube Müdürü Mehmet Alper'in verdiği eğitimlerde, yangına müdahale birimleri ve yöntemleri anlatıldı.

İşletme Müdürü Muharrem Şahin de katılımcılara teşekkür ederek, kendilerine başvuru olması halinde yeni kurslar açabileceklerini söyledi.

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Halk Eğitim Merkezi, Mersin, Yangın, Gülnar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gülnar'da gönüllü ormancılara yangın eğitimi verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gülnar'da gönüllü ormancılara yangın eğitimi verildi - Son Dakika
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