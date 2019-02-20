Son Dakika Haberleri: Gülnar'da Halk Eğitim Kursu Çalışmaları

Gülnar'da Halk Eğitim Kursu Çalışmaları

2 saat önce

Gülnar İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Burgut, Halk Eğitim Merkezi bünyesinde 2017-2018 yılında açılan 112 kurstan bin 834 vatandaşın faydalandığını söyledi.

Gülnar'da Halk Eğitim Kursu Çalışmaları, System.String[]
Gülnar İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Burgut, Halk Eğitim Merkezi bünyesinde 2017-2018 yılında açılan 112 kurstan bin 834 vatandaşın faydalandığını söyledi.

Burgut, Hayat Boyu Öğretme Komisyonu'nun, Gülnar Kültür Merkezi'ndeki toplantısında, ilçede 3 girişimcilik kursunun açıldığını söyledi.

Halk Eğitim Merkezi bünyesinde de çalışmalar yapıldığını aktaran Burgut, 2017-2018 eğitim yılında açılan 112 kursa bin 834 vatandaşın katıldığını belirtti.

Burgut, bu dönemde de 50 kurs açıldığını, 798 kişinin faydalandığını bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 04:24 Kaynak: AA

Gülnar, Güncel
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